Photovoltaik auf dem Mehrparteienhaus - ja geht denn das?

Ein Monitor im Stiegenhaus informiert alle Bewohner über die aktuelle Verfügbarkeit. In der Tiefgarage finden sich Batteriespeicher und Wechselrichteranlage, um den Output zu maximieren. Autos werden zu einer Zeit betankt, wenn die Anlage Überschüsse produziert. "Es geht bei solchen Projekten eigentlich um die Existenzsicherung, um eine Energiekostenbremse ohne dafür nötige Regierungsbeschlüsse", sagt Franz Kok, Obmann der Ökostrombörse. Er lebt selbst in dem Haus und hat bei seinen Nachbarn im Vorfeld viel Lobbyarbeit betrieben. Oft hake es noch an der vermeintlich nötigen 100 Prozent Zustimmung in der Hausgemeinschaft, sagt er. Doch es bewege sich auch etwas.

Wartung der PV soll künftig Hausverwaltung machen können

Über den Klimaenergiefonds des Ministeriums gebe es seit kurzem eine neue Koordinationsstelle, die Bauträger von Mehrparteienhäuser miteinbezieht. "Häufig haben auch die Hausverwaltungen noch keine ausgereiften Strategien", erklärt Erik Schnaitl, Geschäftsführer der Ökostrombörse. Geht es nach ihm, soll die Wartung von PV-Anlagen künftig ein normaler Teil der Aufgaben von Hausverwaltungen sein - "so wie sie sich heute um Aufzüge kümmern."