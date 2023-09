Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant über "neue" Unwetter: "Wir stoßen technisch an unsere Grenzen"

Angesichts steigender Anzahl an Unwettern gelangen die Feuerwehren an die Grenzen der technischen Leistbarkeit. Das Ehrenamt wird hoch gehalten.

Eine Almboden-Fläche in der Größe von 24 Fußballfeldern wurde kürzlich in Rauris von einer Steinlawine verschüttet. Wir haben die SN auf Tour in Dienten genutzt, um mit Klaus Portenkirchner, Bezirksfeuerwehrkommandant im Pinzgau, über die steigende Gefahr durch Unwetter und den nötigen Katastrophenschutz zu diskutieren.

Die Starkregenereignisse nehmen zu. Vor welche neuen Herausforderungen stellt Sie das?Portenkirchner: Die Schneefallgrenze rückt nach oben. Beim letzten Ereignis lag sie bei 3200 Metern. Das heißt: Was früher an Wasser dosiert gekommen ist, kommt jetzt sofort und auf einaml herunter. Technisch ist das für uns Feuerwehren nicht mehr handelbar. Wir bauen Mauern, errichten Sandsäcke, mobilen Hochwasserschutz in Bramberg oder installieren Pumpen an strategisch wichtigen Orten wie Hollersbach - und kommen trotzdem an die Grenzen der technischen Leistbarkeit.

Welche Wirkung zeigt der getätigte Katastrophenschutz?Lawinen- und Wildbachverbauung sowie die Wassergenossenschaften spielen da gut zusammen. Die Retentionsbecken halten das Geschiebe gut zurück und verhindern oft Schlimmeres, aber die Menge an Wasser ist einfach zu viel. Dazu kommt: Nicht jeder Graben lässt sich verbauen. Das rächt sich jetzt bei dem relativ neuen Phänomen der stehenden Unwetter. Tatsache ist: Es gibt keinen 100-Prozent-Schutz.

Die Frage ist ohnehin, ob sich das allein mit Beton lösen lässt. Was brauchen die Einsatzkräfte?Alle, die da im Bezirk ausrücken, tun das ehrenamtlich. Sie opfern ihre Freizeit, wollen Teil eines Großen sein und an etwas Sinnvollem beteiligt sein.



Welche Bedeutung käme einer finanziellen Entschädigung zu?Den Ehrenamtlichen geht es nicht ums Geld, das wollen sie gar nicht haben. Wir halten die Kameradschaft hoch, schauen, dass sie sich stärken und ausruhen können, wenn sie zwölf Stunden im Einsatz sind.

Wie sieht es mit Freistellungen durch den Dienstgeber aus?Die sind bereit Leute freizustellen. Über den Katastrophenfonds können sie eine Entschädigung von 200 Euro pro Mitarbeiter und Tag beantragen. Der muss aber dann wirklich angefordert worden sein, nicht nur als Reserve dabei sein.

Wie können sich die Feuerwehren auf Einsätze vorbereiten?Die Einheimischen kennen sich aus. Dazu kommen die Wetterwarnungen. Wenn sich in Deutschland oder Kärnten ersten Probleme ergeben, fahren wir hier die Sensoren aus.