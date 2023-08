Pinzgauer Honigernte "überdurchschnittlich": Waldhonig rettet das Imker-Jahr

Rund 200 Bienenvölker (inklusive Jungvölkern) ver "Ein so spätes Jahr wie heuer weiß ich noch gar nie", sagt der Leoganger Alfred Bründl. "Die Blütezeit hat es total verregnet

Der Mittersiller Sepp Innerhofer, Gauobmann der Pinzgauer Imker, sagt, dass der Bezirk Zell am See insgesamt ganz gut davongekommen sei. Vereinzelt gibt es schon Ausreißer, wo es fast nix zu holen gab, zum Beispiel in Fusch/Ferleiten nahe der Mautstelle, aber insgesamt konnten viele Imker, insbesondere auch im Oberpinzgau, einen qualitativ hochwertigen Waldhonig verarbeiten. Die regionalen Unterschiede sind oft schwer zu erklären. Vielleicht waren die Nächte zu kalt.