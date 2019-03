Der MediaMarkt in der Alpenstraße in Salzburg verwandelt sich heute in ein Paradies für Jäger und Sammler. Fans von Vinyl stehen schon in den Startlöchern.

Die Tastenkombination J4 führt mit 45 Umdrehungen pro Minute direkt zu den Rolling Stones und ihrem Song "Fight". Gute alte Mechanik macht es möglich. Mit einem leisen Knacks wandert die Single zum Plattenteller, der Tonarm senkt sich und schon röhrt ...