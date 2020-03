Video: Platz für bis zu 1200 Personen: Zusatzspital im Messezentrum wird aufgebaut

Am Montag wurde mit dem Aufbau des Behelfsspitals am Messezentrum begonnen. Bis zu 1200 Patientinnen und Patienten sollen dort versorgt werden können. Fachpersonal wird noch dringend gesucht. Unterdessen wurden 13 Patienten aus Hallein in das Krankenhaus nach St. Veit verlegt. Fünf Mitarbeiter des Krankenhaus Hallein wurden positiv auf Covid-19 getestet. Bereits am Sonntag wurde das Krankenhaus unter Quarantäne gestellt.

