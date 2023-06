Praxismittelschule Salzburg: Wie ein Buddy-Projekt Schülerinnen und Schüler zusammenbringt

Vor fünf Jahren ist das Buddy-Projekt an der Praxismittelschule Herrnau entstanden. Bis heute wurden über 100 Buddys ausgebildet.

"Ich habe früh bemerkt, dass die Hilfe untereinander ganz anders verläuft", erzählt Lehrerin Silvia Limpl. Sie unterrichtet an der Praxismittelschule der PH Salzburg und ist Leiterin des Buddy-Projekts: Schüler aus höheren Stufen bieten jüngeren Mitschülern ihre Unterstützung - in unterschiedlichsten Bereichen - an. Es geht nicht nur um Lernhilfe, die Buddys sind darüber hinaus als Vertrauensperson oder Freund da.

Kostenloses Angebot in Zeiten der Teuerung

Dieses Jahr feierte das Projekt fünfjähriges Bestehen. Die Idee geht auf die ehemalige Landesrätin Tina Widmann zurück, die das Konzept bereits für Lehrlinge umgesetzt hatte. "Als ich davon Wind bekam, habe ich direkt angefragt, ob man das nicht auch unter Schülern umsetzen kann", blickt Limpl zurück. Seitdem geht die Lehrerin Jahr für Jahr durch die Klassen und informiert ihre Schüler über das Vorhaben. Von Anfang an nimmt sie die Resonanz als sehr positiv wahr. Besonders in Zeiten der Teuerung sieht Limpl das kostenlose Angebot als sehr wichtig an. Die Buddys selbst erhalten für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Auch wenn der Stundensatz gering ausfällt, zählt das Projekt bis heute über 100 Buddys, die ihre Schützlinge begleitet haben oder noch begleiten.

"Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung"

"Das Strahlen in den Augen der Kinder ist für mich die größte Motivation", erklärt Laura Tutschku gegenüber den Stadt Nachrichten bei der Zertifikatsverleihung. Die 15-Jährige ist seit einem Jahr Buddy. Sie übernimmt Einzelunterricht, ist aber in Gruppenbetreuungen mit ihren Buddy-Kollegen auch für andere Schützlinge da. Als sie von dem Projekt gehört hatte, meldete sie sich unmittelbar dafür an. Denn: "Jedes Kind hat das gleiche Recht auf Bildung. So ein Projekt ist der beste Weg, um anderen zu helfen" erklärt sie. Wenn sie könnte, würde sie mehr Schüler begleiten.