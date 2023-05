Vor 99 Jahren wurde der Muttertag in Österreich erstmals gefeiert. Heute stößt er nicht mehr überall auf Zustimmung.

Einen Ehrentag, an dem besonders die Mütter in den Fokus gerückt und deren Leistungen reflektiert würden, finde er "sehr wichtig", sagt Schauspieler, Sänger und Produzent Lukas Perman, den man in Salzburg als Baron Trapp aus dem Musical "The Sound of Music" kennt.