Nach mehrmonatigen Ermittlungen dürfte die Polizei den Raubüberfall auf eine Salzburger Juweliersfamilie geklärt haben: Drei maskierte Täter hatten die Opfer in deren Privathaus gefesselt und Schmuck aus dem Innenstadtgeschäft gefordert. Das Trio flüchtete ohne Beute, einer der Tatverdächtigen ist am Dienstag gegen 4 Uhr in der Früh in Prag festgenommen worden.

30 Beamte einer tschechischen Polizei-Sondereinheit drangen am Dienstag gegen 4.30 Uhr in der Früh in eine Wohnung in Prag ein und nahmen einen 42-jährigen Tschechen fest. Mit dabei waren auch Ermittler des Salzburger Landeskriminalamtes sowie des Bundeskriminalamtes. Der gefasste Tscheche steht im dringenden Tatverdacht, gemeinsam mit zwei noch flüchtigen Komplizen am 15. August 2019 eine Juweliersfamilie am Heuberg in Salzburg brutal überfallen haben.

"Wir haben an den Tatorten eindeutige DNA-Spuren von dem Mann sicherstellen können. Zudem ist er auf einem Video, das nahe des Tatortes aufgenommen worden ist, ebenso eindeutig zu erkennen", sagte Oberst Christian Voggenberger, Leiter des Landeskriminalamtes, am Dienstag bei der Pressekonferenz in Salzburg.

Die Festnahme sei rasch über die Bühne gegangen, der Mann sitze derzeit aufgrund eines EU-Haftbefehls in Prag in Haft. Wann er nach Österreich ausgeliefert werde, sei noch ungeklärt, ergänzte Staatsanwalt Marcus Neher.

Der 42-Jährige habe jedoch bereits mehrere langjährige Haftstrafen in Tschechien, darunter wegen räuberischen Diebstahls abgesessen und sei erst im Vorjahr entlassen worden. "Über die weiteren noch flüchtigen Täter haben wir wohl Erkenntnisse, wollen diese jedoch aus kriminaltaktischen Gründen noch nicht nennen", so Polizeidirektor Franz Ruf.

Maskiert und bewaffnet

Der Überfall ereignete sich am Vormittag des Marienfeiertags am 15. August. Gegen 10.30 Uhr stehen plötzlich drei Männer im Haus der Juweliersfamilie. Die Unbekannten waren über die offene Balkontür in das Innere des Gebäudes gelangt. Die Männer sind mit Sturmhauben maskiert, einer trägt auch eine Faustfeuerwaffe.

Das Trio attackiert den 41-jährigen Mann und seine 35-jährige Frau, der Mann wird dabei am Oberkörper verletzt. Dann fesseln die Täter das Paar vor den Augen seiner beiden Kleinkinder. Auch eine 26-jährige Frau, die als Au-pair-Mädchen ebenfalls im Haus war, wird gefesselt.

Forderung nach Schmuck

In gebrochenem Englisch fordern die Männer die 35-jährige Juwelierin dann auf, in ihr Geschäft in der Innenstadt zu fahren, um dort Schmuck zu besorgen. Die Frau geht der Forderung nach. Als sie auf dem Weg in die Stadt ist, zwingen die Täter den Vater und die 26-jährige Frau gemeinsam mit den Kleinkindern in ein Auto.

Zwei der Männer fahren mit den Opfern in ein nahe gelegenes Waldstück. Sie dürften diese Strecke nicht gekannt haben: Wegen der rasanten Fahrt in dem unwegsamen Gelände ist der Wagen nach kurzer Zeit nicht mehr fahrtüchtig. Die zwei Täter lassen ihre Opfer im Fahrzeug zurück und machen sich zu Fuß davon.

Mindestens vier Mal geschossen

Auf ihrer Flucht begegnen sie dann einem älteren Paar, das in der Nähe spazieren geht. Die Männer bedrohen die Passanten und fordern sie auf, ihnen ihr Handy zu geben. Bei der Auseinandersetzung fallen zumindest vier Schüsse. Dann flüchten die Täter weiter. Was sie aus dem Haus entwendeten, ist derzeit nicht bekannt.

Die beiden Passanten sind es dann auch, die die Familie im Auto finden und sie befreien können: Die Kinder waren zwar nicht gefesselt, sie sind aber noch zu klein, um die Fesseln am Vater und der 26-jährigen Begleiterin lösen zu können.

Schließlich ruft der 41-jährige Vater die Polizei an und kann auch seine Frau darüber verständigen, dass ihre Peiniger fort sind. Sie ist zu dem Zeitpunkt noch im Geschäft in der Stadt.

Feuer im Haus gelegt

Offensichtlich wollten die Täter mit Feuer Spuren verwischen und legen an mehreren Stellen Brände, die großen Schaden anrichteten. Dennoch konnten die Salzburger Ermittler die wertvollen DNA-Spuren sichern. "Wir können auch aufgrund von Videoaufnahmen belegen, dass sich die drei Täter bereits fünf Tage vor dem Raubüberfall und der erpresserischen Entführung im Nahbereich des Tatortes aufgehalten haben. Sie haben sich als Wanderer und Radfahrer getarnt und in einem nahen Waldstück auch Fahrräder und andere Gegenstände versteckt", schilderte Christian Voggenberger.