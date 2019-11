Nach mehrmonatigen Ermittlungen dürfte die Polizei den Raubüberfall auf eine Salzburger Juweliersfamilie geklärt haben: Drei maskierte Täter hatten die Opfer in deren Privathaus gefesselt und Schmuck aus dem Innenstadtgeschäft gefordert. Das Trio flüchtete ohne Beute, einer der Tatverdächtigen ist am Dienstag gegen 4 Uhr in der Früh in Prag festgenommen worden.

