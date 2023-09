Die SN waren mit den Gletschermessern im Kapruner Tal unterwegs. Das Eis schmilzt weiter, auch wenn es heuer nicht so schlimm war wie im Rekordjahr 2022.

Kurz nach 5 Uhr holt der Tennengauer Bernhard Zagel in Zell am See Gabriel Seitlinger ab. Auf die beiden Geografen wartet eine zehnstündige Bergtour im hintersten Kapruner Tal. Zagel lehrt am Institut für Geografie der Universität Salzburg. Seitlinger ist Mitarbeiter ...