Salzburger Kinder und der Wert des Trinkwassers - "das ist keine Selbstverständlichkeit"

Das Wasser sprudelt aus der Leitung. Es ist sauber, es ist frisch und kann ohne Bedenken sofort getrunken werden. Salzburger Volksschulkinder lernen den Wert dieser Kostbarkeit über die TrinkWasser!Schule kennen.

Im Haus der Natur haben Dienstagabend Kinder der Volksschule Rif-Rehhof ihre Siegerbilder für die TrinkWasser!Schule 2021/2022 vorgestellt. Mehr als 2100 Drittklässler nahmen teil. Bei dieser Initiative lernen Kinder alles rund um das wertvolle Nass. Anmeldungen für das laufende Schuljahr sind unter www.trinkwasserschule.at möglich.

Landesrat Josef Schwaiger bedankte sich bei den teilnehmenden Kindern und den Lehrerinnen und Lehrern. Dass das Wasser im Land Salzburg in dieser Menge und in dieser Qualität zur Verfügung sehe "ist keine Selbstverständlichkeit", sagte Schwaiger. Er schilderte den Mädchen und Buben, die in einem Jahrzehnt zu den Erwachsenen gehören, eine kürzlich stattgefundene Begegnung: "Ich habe im Flachgau mit einem 87-jährigen Mann gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er sich nicht erinnern könne, dass der Brunnen nahe seines Wohnhauses jemals versiegt sei. Doch in den vergangenen fünf Jahren ist das nun bereits dreimal vorgekommen. Der Klimawandel ist da, es hat sich bereits etwas verändert."

Seit mittlerweile 13 Jahren lernen Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen in den heimischen Volksschulen mit Hilfe der erfolgreichen Initiative nicht nur im Unterricht alles Wissenswerte rund um die Ressource Wasser. Mehr als 26 Mädchen und Buben haben seither bei dieser Initiative teilgenommen.

Die Kinder verbringen Aktionstage beispielsweise im Nationalpark Hohe Tauern, dem Haus der Natur, dem Museum WasserSpiegel auf dem Mönchsberg oder in den Krimmler WasserWelten. Die teilnehmenden Lehrpersonen und Kinder werden mit spannenden Ideen und Unterrichtsmaterialien versorgt. Auch Gewinnspiele und die beliebten Trinkwasserflaschen motivieren zum Mitmachen.

"Wir waren oft am Wasser"

Richtige Fans der TrinkWasser!Schule sind zum Beispiel Annika und Paulina, beide neun Jahre alt und Schülerinnen der Volkschule Rif-Rehhof. "Also das Zeichnen war am coolsten und das Wasser trinken aus unserer Flasche. Und am besten: Wir sind voll oft ins Freie gegangen und waren am Wasser", so die beiden.

Ausstellung kommt nach Tamsweg

Ein Highlight der TrinkWasser!Schule im Vorjahr war der Malwettbewerb zum Thema "Grundwasser der unsichtbare Schatz". Mehr als 200 Kunstwerke wurden von den teilnehmenden Schulklassen eingereicht. Gewonnen hat die 3b der Volksschule Rif-Rehhof. Alle selbstgemalten Wasser-Bilder werden bei einer Wanderausstellung ab sofort der Öffentlichkeit präsentiert. Ab Freitag, 11. November 2022, ist sie in der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg zu sehen.