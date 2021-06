Ruth Megary trat als 22-Jährige am 8. Mai 1945 bei der Siegesfeier der US-Armee in Kleßheim auf.

"Seien Sie gegrüßt", singt Ruth Megary bei der Ankunft vor dem Schloss Kleßheim. "In Salzburg muss alles musikalisch geschehen", erklärt die rüstige Dame.

Für die gebürtige Münchnerin ist es am Samstag eine Rückkehr nach 76 Jahren. An den Ort, an dem ihre musikalische Karriere so richtig begann, an dem sie am 8. Mai 1945 bei der Siegesfeier der amerikanischen Truppen vor mehreren Hundert Soldaten ihren großen Auftritt hatte. "Da war ich 22 Jahre alt." Der Besuch sei "ein ...