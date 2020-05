Seit Freitag sind Salzburgs Fremdenführer zurück aus der Coronakrise. Täglich um 10 Uhr starten sie vor dem Schloss Mirabell mit Führungen speziell für Einheimische.

"Ich bin jetzt zum dritten Mal in der Stadt - nur um zu sehen, wie die Stadt wieder den Salzburgern zurückgegeben wird", sagt Helga Hofrichter. Die Pensionistin ist eine von neun Salzburgern, die am Freitag an der ersten Stadtführung seit ...