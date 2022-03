Die unheimliche Brandserie in dem Wohnblock an der Siebenstädterstraße in Salzburg-Lehen geht weiter. Am Freitagmittag brannte es dort erneut.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, dem Roten Kreuz und der Polizei wurde am Freitag kurz nach 12 Uhr alarmiert. Nach mehreren kleineren Bränden in den vergangenen Tagen war es diesmal "ein erheblicher Kellerbrand", wie Reinhold Ortler, Chef der Salzburger Berufsfeuerwehr am Ort des Geschehens den SN schilderte. Die Ursache des Feuers stand am freühen Nachmittag zwar nicht definitiv fest. Alles andere als Brandstiftung kommt für die Polizei aber nicht in Frage. Der Großeinsatz an der Siebenstädterstraße lockte zahlreiche Neugierige aus der Umgebung an. Die Polizei hat mehrere junge Männer überprüft. Bewohner hatten berichtet, dass ein ihnen nicht bekannter Mann beim Haus gesehen worden sei. Seit 1. März (Dienstag) war es der insgesamt vierte Feuerwehreinsatz in Folge in dem Mehrparteienhaus. Bislang wurde zum Glück niemand verletzt.