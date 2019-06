Zu einem Brand in einem Lokal an dr Franz-Martin-Straße in Salzburg-Lehen sind in der Nacht auf Freitag Einsatzkräfte der Salzburger Berufsfeuerwehr alarmiert worden.

Laut ersten Informationen dürfte ein so Shisha-Ofen in Brand geraten sein. Die Männer der Berufsfeuerwehr Salzburg hatten die Flammen nach kurzer Zeit gelöscht. Während den Löscharbeiten wurden zwei Gasflaschen aus der Lounge ins Freie gebracht. Trotz des raschen Löscheinsatzes der Berufsfeuerwehr wurde das Lokal durch die Flammen, der sehr starken Hitze und der starken Rauchentwicklung zerstört. Quelle: SN