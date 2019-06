Ein Todesopfer und einen Schwerverletzten hat es am späten Dienstagabend bei einer Schießerei an der Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg-Lehen gegeben. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei war es zwischen einem 24-jährigen Bosnier und einem noch unbekannte Mann zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Bosnier rief seinen im Lokal "Tokio Bay" befindlichen Vater (46) zu Hilfe. Dann fielen zwei Schüsse - der erste auf den Sohn, der zweite auf den Vater. Der 46-Jährige erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen, sein Sohn musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Roten Kreuz in das nahe gelegene Landeskrankenhaus eingeliefert werden. Die Hintergründe des dramatischen Ereignisses an der Ignaz-Harrer-Straße sind zur Stunde noch unklar. Das Landeskriminalamt der Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann mit Schnauzbart handeln. Eine präzisere Personsbeschreibung liegt allerdings nicht vor. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. SN/fmt pictures/wolfgang moser Großeinsatz am Tatort in der Ignaz-Harrer-Straße. Quelle: SN