Salzburg-Nord: Lkw-Reifen schlägt in Tankstellenshop ein - ein Verletzter

Einen verletzten Kunden hat es am Montagmittag in der Autobahnraststätte Salzburg-Nord gegeben: Ein Reifen hatte sich von einem vorbeifahrenden Lkw gelöst und die Glasfront durchschlagen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor zwölf Uhr in der OMV-Tankstelle an der Westautobahn in Fahrtrichtung Deutschland bei Salzburg-Nord. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte sich von einem vorbeifahrenden Lastwagen ein Laufrad gelöst.

Der Lkw soll nicht in die Tankstelle eingefahren sein, sondern den regulären Fahrstreifen daneben benutzt haben. Dort ist eine Geschwindigkeit von 80 km/h erlaubt und dabei dürfte sich der gut 50 Kilogramm schwere Reifen gelöst haben.

Und mit entsprechender Geschwindigkeit flog der Reifen auf die Tankstelle zu und durchschlug die Glasfront des Shops. Unmittelbar dahinter befand sich ein Kunde, der gerade seine Rechnung bezahlen wollte. Dieser erlitt dabei Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung von Kräften des Roten Kreuzes (ein Notarztwagen, zwei Rettungswägen) in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. Die ebenfalls im Shop befindliche Angestellte an der Kassa kam mit dem Schrecken davon.

Keine Spur vom Lkw

Horst Reiter, Einsatzleiter der Salzburger Berufsfeuerwehr, sagte am Ort des Geschehens: "Es wurde neben der Auslagenscheibe auch ein Großteil der Inneneinrichtung massiv beschädigt." Der langjährig erfahrene Berufsfeuerwehrmann ergänzte: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein derartiger Vorfall einen solchen Schaden verursacht. Einen losen Reifen, der unkontrolliert rollt, hatten wir meiner Ansicht nach in diesem Gebiet noch nie."

Die Polizei nahm nach dem Unfall Ermittlungen auf. Jener Lkw, von dem sich der Reifen gelöst hatte, fuhr nämlich weiter. Ein Kennzeichen war zunächst nicht bekannt. Die Polizei begann am Nachmittag mit der Auswertung der Videoaufzeichnungen der an und um die Tankstelle befindlichen Überwachungskameras.