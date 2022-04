Salzburg: Rätsel um vermisst gewesene Frau nach großer Suchaktion in Liefering

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Donnerstagnachmittag an der Saalach in Salzburg-Liefering zu einer Suchaktion nach einer als vermisst gemeldeten Frau ausgerückt. Die Frau wurde gegen 15.30 Uhr in Lehen leicht verletzt angetroffen.

Neben der Exekutive standen Berufsfeuerwehr, Rotes Kreuz und Wasserrettung im Einsatz. Die Polizei setzte dabei auch ein Team ihres Hubschraubers "Libelle" sowie Suchhunde ein. Die Einsatzkräfte durchkämmten die Wald- bzw. die Uferbereiche an der Saalach auf Höhe der Red-Bull-Akademie sowie weitere Bereiche flussabwärts. Die Vermisste soll eine 78 Jahre alte Frau aus dem benachbarten Bayern sein. Ihr Sohn hatte Abgängigkeitsanzeige erstattet. Kurz nach 15.30 Uhr kam die Entwarnung: Die Gesuchte wurde in der Siebenstädter Straße im Stadtteil Lehen angetroffen - also weit entfernt vom Suchgebiet an der Rechten Saalachzeile in Liefering. Die Frau war nach einem Sturz leicht verletzt, die Polizei übergab sie dem Roten Kreuz. Welche Umstände die Suchaktion nun genau ausgelöst hatten, muss noch ermittelt werden.