Salzburg-Schallmoos: 52-Jähriger in seiner Wohnung erschlagen aufgefunden

Die alarmierte Polizei ließ die Eingangstür zu der im dritten Stock des insgesamt zehnstöckigen Hochhauses gelegenen Wohnung öffnen. In der Unterkunft stießen die Beamten rasch auf den leblosen Mann. Die Polizisten ihrerseits verständigten umgehend weitere Kollegen des Kriminaldienstes.

Die Ermittlungskette lief nun in Zusammenhang mit dem "bedenklichen Todesfall" an. Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, sagte am zunächst Donnerstagvormittag auf SN-Anfrage: "Bei dem Toten wurden Kopfverletzungen festgestellt, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen - und zwar wegen des Verdachtes auf ein Tötungsdelikt."

Am Nachmittag teilte Haslinger dann mit, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren "wegen des Verdachtes des Mordes gegen Unbekannt" führe.

Die Obduktion in der Salzburger Gerichtsmedizin ergab am eindeutig "Fremdverschulden", wie Polizeisprecherin Irene Stauffer mitteilte. Der Salzburger wurde durch " massive, stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopfbereich" getötet. Mit welcher Tatwaffe der 52-Jährige erschlagen worden war, blieb vorerst offen.

Die Polizei war auch am Donnerstag noch am Tatort. Kriminalisten durchforsteten die Wohnung des Opfers nach Spuren einer Gewalttat. Denn solche seien außerhalb der Wohnung nicht festgestellt worden, hieß es dazu.

Das legt die Vermutung nahe, dass der Salzburger seinen späteren Mörder offenbar selbst in die Wohnung gelassen hat. Doch wer der/die Täter/in sein könnte, war bis Donnerstagabend ungeklärt. Die Polizei ermittelte im persönlichen Umfeld des Opfers und befragte Nachbarn.

Die Bluttat in Schallmoos ist der dritte Fall von Mordverdacht heuer im Salzburg. Seit Anfang Jänner fehlt von einem in Salzburg gemeldeten Iraker (32) jede Spur. Für dessen Verschwinden werden zwei junge, nicht geständige Ungarn verantwortlich gemacht. Ende März wurde in Henndorf ein 42-jähriger Rumäne erstochen.