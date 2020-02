Das Sturmtief "Sabine" hat in der Nacht auf Dienstag in Salzburg an neuer Stärke gewonnen. In der Stadt Salzburg, aber auch im Flachgau, laufen seit drei Uhr früh ein große Feuerwehreinsätze.

Bei einem Wohnhaus deckte heute eine Windbö an der Fürstallergasse im Stadtteil Parsch ein Wohnhaus zum Teil ab. 500 Quadratmeter des Daches wurden beschädigt. Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Salzburg sowie Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Gnigl mussten das offene Dach abdecken und das heruntergefallene Dach zerkleinern. Bei der Anfahrt zum Einsatzort kam den Feuerwehrleuten in der Ignaz-Härtl-Straße im wahrsten Sinn des Wortes ein Baum in die Quere. Sachgerecht und schnell wurde dieser Baum von den Einsatzkräften von der Fahrbahn wieder entfernt. Aber nicht nur in der Stadt Salzburg halten die Sturmböen die Feuerwehren in atem. Die Landeswarnzentrale meldete am Dienstag um 7:15 Uhr: "Sturm seit 03:00 Uhr: 24 Feuerwehren bei 46 Einsätzen mit ca. 400 Einsatzkräften im Einsatz. Schwerpunkt: nördlicher Flachgau, Stadt Sbg". Weitere Informationen folgen. Quelle: SN