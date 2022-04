Salzburg: Suchaktion nach 84-jähriger Frau in Liefering endete in Lehen

Zu einer großen Suchaktion sind Donnerstagmittag zahlreiche Einsatzkräfte an die Rechte Saalachzeile in Salzburg-Liefering ausgerückt. Eine 84-jährige Frau war als vermisst gemeldet worden - die Seniorin selbst tauchte drei Stunden später in Lehen auf.

Am Donnerstag gegen 12.20 Uhr meldete ein 55-jähriger Mann, dass er in Liefering bei einem Spaziergang seine 84-jährige Mutter aus den Augen verloren hätte. Die Frau sei vermutlich gestürzt, er habe noch einen Hilferuf wahrnehmen können, doch die Mutter sei nicht mehr auffindbar.

Das alles geschah an der Rechten Saalachzeile im Stadtteil Liefering. In der Folge rückten Kräfte von Polizei, Rotem Kreuz, Feuerwehr und Wasserrettung aus, die jenes Waldstück, in dem die Frau zuletzt gesehen worden war, durchkämmten. Ein Team des Polizeihubschraubers unterstützte die am Boden tätigen Helfer.

Knapp drei Stunden später und gut vier Kilometer entfernt in der Siebenstädterstraße in Salzburg-Lehen: Die als vermisst gemeldete Deutsche konnte von der Polizei an der Wohnadresse der Tochter angetroffen werden.

Im Polizeibericht heißt es: "Die Frau gab an, nachdem sie ihren Sohn aus den Augen verloren hatte, im Waldstück herumgeirrt zu sein, bis sie schließlich zur Münchner Bundesstraße gelaufen sei und sich anschließend zu Fuß weiter zur Wohnung der Tochter begeben habe."