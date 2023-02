Salzburger Autoclub freut sich über neues Prüfzentrum

Die ARBÖ-Landeszentrale in Salzburg-Liefering kostete fünf Millionen Euro und wurde im Eiltempo fertig gestellt.

Für den Autofahrerclub war es höchst an der Zeit: Anstatt der bisherigen Landeszentrale an der Münchener Bundesstraße 9, wo der ARBÖ 44 Jahre lang untergebracht war, ist nun am Areal der Hausnummer 117 der Fünf-Millionen-Euro-Neubau im Eiltempo entstanden. 1300 Quadratmetern groß, inklusive modernem Prüfzentrum mit drei Durchfahrtsboxen, einem großen Reifendepot sowie einem großzügigen Schulungsraum.

Kfz-Techniker und Kfz-Lehrlinge gesucht

Seit vergangenem Dezember ist das ARBÖ-Team nun im neuen Gebäude, offizielle Eröffnung ist allerdings erst im Frühjahr. Zehn ...