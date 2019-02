Die Salzburger Bergputzer arbeiten derzeit in Schwindel erregender Höhe in den Felswänden des Mönchsbergs. Mit Motorsägen werden Sträucher geschnitten, um Felsabbrüche zu verhindern.

Es gehört schon eine gehörige Portion Mut dazu, sich über die Steilwand des Mönchsberg langsam abzuseilen, noch dazu eine Motorsäge in der Hand zu halten und das Buschwerk fachgerecht aus dem porösen Gestein zu schneiden. Aber nichts anderes tun jene Salzburger Bergputzer, die in den kommenden Tagen am Mönchsberg unterwegs sind.