Griechenland kämpft mit den schwersten Waldbränden seit Jahrzehnten. Am Montag werden sich 35 Feuerwehrleute aus Salzburg auf den Weg machen, Athen zu unterstützen. Bis Sonntag wurde geprüft, "wie die Einsatztruppe in einer adäquaten Zeit an den Einsatzort kommen könnte", sagt Mike Leprich, der Kommandant des Moduls.

Dieses Video liegt auf YouTube