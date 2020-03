Patrick Knittelfelder, Salzburger Gastronom und Familienvater, musste wegen Corona in Quarantäne. Ehefrau Dagmar und Sohn (4) Moritz gaben ihm Kraft.

Zwei Wochen lang musste der Salzburger Unternehmer Patrick Knittelfelder in Quarantäne verbringen. Am Donnerstag in der Früh war diese zu Ende und er konnte seine Familie wieder in die Arme schließen.

Sie befanden sich jetzt zwei Wochen lang ...