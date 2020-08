Zuerst war es Langeweile, dann die Freude an der Kreativität: Valentina Sipura: "Ich kombiniere die Kreationen dann mit Salat, aber auch mit Käse oder Desserts. Frozen Joghurt und Ribisel zum Beispiel passen hervorragend zu Balsamico."

Es war die Langeweile im Frühjahr während des Lockdowns, die zu dem geführt hat, was Valentina Sipura nun auf Facebook, Instagram und TikTok zeigt: Kunstwerke, die mit Balsamico gemalt wurden. Sie habe immer schon gern mit Essen experimentiert, vor allem um ihm am Teller ein besonderes Aussehen zu geben. So formte sie etwa aus Lasagneblättern Rosenblätter. "Dann kam Corona", sagt die 26-Jährige. Weil sie in einer Wohngemeinschaft mit einer älteren Frau lebe, habe sie sich extrem isoliert, sagt die Studentin. ...