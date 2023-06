Salzburger tauschen ihre Kleidung: "Wir sollten nicht mehr so viel kaufen"

Wieder einmal einen ganzen Rucksack an Tauschware mitgebracht hat Wiebke. "Ich finde, wir sollten nicht mehr so viele Klamotten kaufen", erzählt die Salzburgerin, während sie ihre Sachen auf eine Kleiderstange hängt. In klassischen Geschäften kauft sie eigentlich nicht ein, lieber tauscht sie. "Ich mag neue Sachen, aber die müssen nicht brandneu sein", erklärt sie. Es werde sowieso viel zu viel produziert, in den ärmsten Ländern, und das zulasten der Umwelt.

"Drauf schauen, was man kauft, ob und wo man kauft"

Dass ihr Kleiderschrank trotz nachhaltigen Einkaufens zu voll ist, darüber ist sich Sarah bewusst. Dennoch sei es ein gutes Gefühl, dass nicht extra etwas für sie produziert wird. "Du kannst so viel bestellen und hast so viel zu Hause", erklärt Mitarbeiterin Yulia. Sie sieht den Kleidertausch als gute Möglichkeit für einen klimafreundlichen Textilkonsum.

"Es soll weniger Trash geben und mehr Tausch", wünscht sie sich. "Kleidung wird oft nicht mehr getragen, bis sie kaputt ist", sagt Stefanie beim Stöbern. Das sei schade um die Ressourcen. Seit einem Jahr geht sie regelmäßig ins Mark und heute hat sie ihre Freundin Susanne mitgebracht. Alles, was die beiden tragen, ist secondhand. "Man könnte mehr drauf schauen, was man kauft, ob man kauft und wo man kauft", sagt Susanne.

Darauf schaut Florian ganz genau. Pro Jahr kauft er sich drei bis vier neue Kleidungsstücke. Er bekommt aber auch oft alte Sachen von seinen jüngeren Geschwistern. Ein familieninterner Kleidertausch quasi. Durch das Tauschen könne man seinen Kleiderschrank "durchrotieren". Für Männer gebe es nicht so viel Auswahl, "deswegen sollen mehr etwas mitbringen, dann funktioniert das auch".

Den Kleidertausch ins Mark gebracht hat Ivy. Dadurch hat sie selbst ihren Konsum reduziert. Vor ein paar Jahren hat sie im Verkauf gearbeitet und ist den verlockenden Prozenten verfallen. Unterwäsche kaufe sie trotzdem neu, lacht sie.

Wo man in Salzburg Secondhand kaufen und spenden kann

Die Modebranche verursacht Schätzungen zufolge zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist mehr als die internationale Luft- und Seeschifffahrt zusammen. Ein Drittel der produzierten Kleidung wird nie verkauft und erst drei Prozent werden recycelt. In Österreich hängen mindestens 185 Millionen Kleidungsstücke fast ungenutzt in den Kleiderschränken, zeigt eine Umfrage von Greenpeace und der AK Wien.

Ungenutzte oder gut erhaltene Kleidung spenden und Mode aus zweiter Hand finden, das kann man in Salzburg beim Mark Kleidertausch oder etwa in den Carla Shops der Caritas Salzburg, im MUT Kost-Nix-Laden in der Paris-Lodron-Straße oder bei einem der drei TAO & Mode Circel Shops.