Salzburgs talentierter Golfnachwuchs - Diese Jugendlichen mischen die Golfplätze auf

Salzburgs talentierter Nachwuchs trainiert in der Golf Academy Rif für die Landesmeisterschaften.

Anfang August werden in St. Johann / Pongau die Landesmeisterschaften im Golf ausgetragen. Darauf bereiten sich die Nachwuchsspieler des Golfclubs Salzburg im wöchentlichen Kadertraining vor. Zwei heiße Eisen sind David Flanagan (10) und die nur wenige Jahre ältere Emily Mayr. Sie gewann erst Anfang Juli den Grizzly Cup am Platz in Rif und schnitt in der Wertung besser ab als sämtliche Burschen. Flanagan - nach eigenen Angaben "eher der ruhige Typ" - holte kürzlich bei den oberösterreichischen Landesmeisterschaften einen zweiten ...