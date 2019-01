Die Lawinengefahr hat sich am Sonntag in Salzburg wieder verschärft. Es gilt Warnstufe 4 der fünfteiligen Skala. Derzeit sind in Salzburg rund 6.000 Personen nicht mit Fahrzeugen erreichbar. Davon befinden sich rund 3.000 Einwohner und 2.000 Gäste in Rauris.

