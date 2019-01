Es herrscht Ruhe vor dem Sturm im Bundesland Salzburg. Die kurze Verschnaufpause am Samstag wurde genutzt, um Lawinen zu sprengen und Dächer abzuschaufeln. Doch bereits am Sonntag soll sich die Situation wieder verschärfen: Extremer Regen in tieferen Lagen und orkanartige Böen könnten zum Problem werden.

Dieses Video liegt auf YouTube