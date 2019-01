Dramatische Zuspitzung der Wetterlage in Österreichs Alpen: In Teilen Salzburgs, Ober- und Niederösterreichs sowie der Steiermark gilt Lawinenwarnstufe 5. Entlang der A10 muss am Donnerstag eine Lawinensprengung durchgeführt werden. Im Oberpinzgau kam es unterdessen zu einem gefährlichen Zwischenfall.

