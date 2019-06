Schüler der HLW Salzburg-Annahof kämpfen im australischen Sydney um die Weltmeisterschaft. Für einen Wettbewerb haben sie Roboter gebaut.

Vor Beginn der Australien-Reise wurden noch letzte Vorbereitungen getroffen, Zauberstäbe lackiert. "Die sind Teil unserer Show, in der wir unsere beiden Roboter präsentieren dürfen", erklärte Schüler Moritz Strobl. Sieben Schüler und drei Lehrer der HLW Salzburg-Annahof sind am Freitag in ...