Schützen in Bad Vigaun feierten 100-Jahr-Jubiläum

Mit einem viertägigen Mammutprogramm wurde am Wochenende ausgiebig gefeiert.

"Festschützen gibt's nicht viele im Land, wenn wir da ein Fest machen, dann etwas Ordentliches, dann darf es auch ruhig vier Tage dauern", sagt Roman Fallnhauser, Vereinsobmann seit 2011, im Gespräch mit den "Tennengauer Nachrichten".

Eröffnet wurde das Fest bei einem Gstanzl- und Volksmusikabend am Donnerstagabend von Größen der Gstanzl-Szene wie Renate Maier, Josef "Bäff" Piendl und der "Steirischen Streich". Nach einem Partyabend im 1300 Personen fassenden Festzelt am Freitag stand am Samstagabend der erste Festakt mit rund 30 Gastvereinen aus dem Flachgau und der Stadt Salzburg auf dem Programm. Am Sonntagvormittag wurde dann traditionell eine Feldmesse auf dem Vigauner Sportplatz gefeiert, unter anderem mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesschützenobrist Josef Braunwieser, danach zogen die wiederum rund 30 Vereine aus Vigaun, dem Tennengau und dem angrenzenden Flachgau ins Festzelt am Ortseingang.

Gegründet worden war der Verein am 10. Juli 1923 vom Englhartbauern Koloman Siller als "Pöllerschützenklub", weiß Obmann Roman Fallnhauser: "Damals wurden noch Legeböller und Standböller verwendet." Erst 1977 unter Obmann Rupert Gruber entstanden aus dem "Pöllerschützenklub" heraus die heutigen Festschützen, kurz darauf wurden die ersten Handböller angeschafft und die Vereinshütte gebaut. "1988 wurde dann von Handböllern auf Schaftböller umgestellt, das sind die 38 Stutzen, die wir heute noch haben." Die Böller ebenso wie die beiden Kanonen gehören dem Verein, nicht einer einzelnen Personen, und werden auch von diesem sicher verwahrt. "Insgesamt sind wird 216 Mitglieder, davon 112 Aktive, die übers Jahr verteilt bei Hochzeiten kirchlichen Festen und anderen Veranstaltungen ausrücken, der harte Kern sind ca. 55 bis 60 Leute", sagt Fallnhauser.

Einziger Wermutstropfen - die Innergebirgsvereine haben diesmal ausgelassen: "Das tut uns sehr leid, ich weiß nicht, warum die Innergebirgsvereine nicht kommen konnten oder wollten, eingeladen hätten wir Vereine aus dem ganzen Land", meint Fallnhauser. Der Festfreude tat dies aber keinen Abbruch: "Aber es sind eh wahnsinnig viele da, wir haben eh auch so kaum noch Platz."