Schutzpatron und Segen für die Tamsweger Bergretter

Tag der offenen Tür der Bergrettung Tamsweg mit Übergabe der Schutzheiligenstatue, Aktivitäten und kameradschaftlichem Miteinander.

"Auf der Brust ein Zeichen, im grünen Kreuz das Edelweiß darin; das soll ein jeder kennen und verstehen seinen Sinn", so heißt es im Bergrettungslied. Dementsprechend wurde den Besuchern von den Kameraden der Bergrettung Tamsweg ein Einblick in das Ehrenamt der alpinen Einsatzorganisation geboten.

"Tag der offenen Tür auch deshalb, da ein geselliges Miteinander in den letzten Jahren nicht möglich war", sprach Ortsstellenleiter Peter Gappmaier im Sinne der Kameradschaft sowie Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzorganisationen, Förderern und Sponsoren. In der Tamsweger Ortsstelle, beheimatet im vor zwei Jahren eröffneten Haus der Einsatzorganisationen, gab es reichlich Information. Vom Schulungsraum über Geräte- und Ausrüstungsdepot bis hin zu Einsatzfahrzeug und -quad: Jegliche Fragen wurden persönlich von den Bergrettern beantwortet.

Im Aktivprogramm wurde der Kletterturm erklommen oder ein Helikopterflug mit dem Team von Thomas Morgenstern unternommen. Viele versuchten sich im LVS-Suchspiel: Am schnellsten beim Auffinden des Lawinenverschütteten-Suchgerätes war Bernhard Hönegger aus Lessach. Er konnte sich somit über den Hauptpreis, eine geführte Großglockner-Besteigung, freuen.

Besonders festlich gestaltet war der Veranstaltungsbeginn, denn Pater Paul segnete die handgeschnitzte Figur des Bernhard von Menthon. Es ist dies der Patron der Alpenbewohner und Bergsteiger mit dem Bernhardiner an seiner Seite. Die Schutzheiligen-Statue wurde auf Initiative von Willi Hönegger für die Ortsstelle beschafft. Auch wurde der Segen für die Einsatzkräfte erbeten. Bewegend dann das Gedenken an die verstorbenen Kameraden. Jeder Name wurde verlesen und dem Einzelnen somit größte Wertschätzung gezollt.