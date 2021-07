Täter brach in weitere Firmen ein, wurde dabei gefilmt und ließ ein Funkgerät zurück.

Bei dem Täter könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Rumänen handeln, der vermutlich mit einem Komplizen in der Nacht zum Dienstag in einen Firmenkomplex an der Metzgerstraße bei Bergheim eingestiegen ist. Der Täter hebelte ein gekipptes Fenster auf, brach in der Folge die Türen zu einer Beschlägefirma, einem Getränkelogistikunternehmen und einem Designstudio auf und erbeutete Werkzeug und Bargeld. Ebenso brach er die Sicherheitstür zum kleinen Privatzoo "Welt der Gifte" im ersten Stock auf. Dort stellt der Tierarzt Nils ...