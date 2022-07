Sie bringt die bunte Welt Kenias nach Salzburg

Daktari war ihre Lieblingsserie - Afrika, das musste sein! Fünf Jahre war Bettina Aringer in Kenia. In Salzburg verkauft sie von dort Tücher, Tiere & Co.

Boris darf fürs Foto auf der Schulter von Bettina Aringer Platz nehmen. Er lebt mit Fred, dem Faultier, Frieda, der Eule und vielen anderen tierischen Freunden im "kikoi.at"-Shop seiner Bezugsperson in der Kaigasse. "Mittlerweile habe ich wirklich eine Beziehung zu den Tieren", lacht die Geschäftsfrau aus Glasenbach. Die 53-Jährige schaut bislang auf ein buntes Leben zurück. Reisen und ihr Sehnsuchtsland Kenia bestimmen ihren Werdegang. Schon als Kind verschlang sie die "Daktari"-Serien und wusste: "Irgendwann muss ich mal nach ...