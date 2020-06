Gartenzwerge, so weit das Auge reicht. Gut 5000 Exemplare verteilen sich in Haus, Garten und unterm Dach bei Helga Eidenhammer aus Pfaffstätt. Nur in einem Raum sind die Wichtel tabu.

Der Zwerg mit der Laterne in der Hand ist der Chef. Er ist der allererste Zwerg, der vor 30 Jahren bei Helga Eidenhammer und Sepp Schmölzer in Pfaffstätt eingezogen ist. "Ein Geburtstagsgeschenk vom Sepp", sagt Eidenhammer, die von allen "Zwergerlhelga" ...