Singtreffen Salzachbucht + Video

Erstmals luden vergangenen Mittwoch Organisatoren der Musikmittelschule Burgfried zu einem zwanglosen Singtreffen für Schulklassen und -chöre in die Halleienr Salzachbucht. "Ich fand den Platz von Anfang faszinierend, und wollte unbedingt etwas hier machen", sagt Musiklehrer Josef Wörgötter, seit vergangenem Jahr Lehrer an der MS Burgfried. 15 Gruppen mit insgesamt rund 380 Schülerinnen und Schülern folgten seinem Ruf, von der Volksschule Oberalm über die Mittelschulen aus Abtenau und Radstadt bis zum BORG Nontal. An Kinder- und Jugendchören mangele es derzeit nicht, meinte Chorverbandspräsident Dieter Schaffer am Rande des Singtreffens im TN-Gespräch: "Solche Veranstaltungen sind die beste Werbung überhaupt. Man muss Kinder singen hören, dann hören das andere Kinder und wollen auch dabei sein." Bilder: Petry