Skatepark in Salzburg öffnete nur für Frauen: Bretteln ohne Rollenklischees

Am Samstag fand die erste "Girls Skate Session" im Cage Skatepark Salzburg statt. Warum es eine Veranstaltung für Skateboarderinnen braucht.

Der perfekte Boden zum Cruisen. Ein Freiheitsgefühl. Das heißt skaten für Helena Feichtenschlager und Bettina Schinwald von der Sapperlot-Crew Salzburg. Gemeinsam mit dem Verein Rollbrett haben sie eine Veranstaltung für Skateboarderinnen ins Leben gerufen. Nur für Skateboarderinnen.

Unterhalb der Hellbrunner Brücke am Stadtrand von Salzburg liegt der Cage (Käfig). Er ist das Zuhause der Salzburger Skate-Kultur. Der vergitterte, teils mit Plexiglas verkleidete Skatepark, der tatsächlich ein wenig an einen Käfig erinnert, ist an diesem Wochenende gefüllt mit Brettsportlerinnen. ...