Video: Skiurlauber attackierte fünf Männer: Kein Mordversuch - nur Körperverletzungen

Ein 46-jähriger Deutscher stand am Donnerstag wegen versuchten Mordes, wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung sowie wegen mehrmaliger versuchter schwerer Körperverletzung in Salzburg vor Gericht. Er soll in Flachau am 22. März 2019 nach dem Besuch einer Après-Ski-Hütte fünf Personen verprügelt und einem Opfer mit der Spitze des Skistocks mehrmals gegen Kopf und Gesicht geschlagen bzw. gestochen haben. Letztlich erhielt er "nur" 18 Monate bedingte Haft.

Dieses Video liegt auf YouTube