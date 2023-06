SN-Umfrage: Was ist typisch Dorfgastein?

Was schätzen die Dorfgasteiner in ihrem Ort, was ist typisch für Dorfgastein? Das wollten die SN am Dienstag beim Besuch des SN-Airstream in Dorfgastein von den Einheimischen wissen.

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Das Gemeindeamt von Dorfgastein. BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Christian Göttlich BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Lisa Sendlhofer BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Antonio Castagliuolo BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Martin Harlander schätzt das Skigebiet, die Berge und die Thermen im Gasteiner Tal. BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Elke Kornberger

"Das Zusammenleben, die Gemeinschaft, das Gemütliche, das Vereinsleben und der Zusammenhalt - das ist für mich Dorfgastein", meinte etwa Christian Göttlich, der Geschäftsführer des Wirtschaftsvereins Ein Gastein. Sie schätze das Ländliche und den Zusammenhalt, erklärte Elke Kornberger, die den Dorfladen führt. Auch wenn man manchmal lange Wege nach Salzburg habe, etwa wenn man Kultur genießen möchte: Der Grund warum sie mit ihrer Familie hier lebe, sei die Natur. "Man kann das Leben wirklich genießen, man ist entschleunigt und das ist voll wichtig."