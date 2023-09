SN-Umfrage: Was wissen Sie über den heiligen Rupert?

Bei der Eröffnung des Rupertikirtags wollten die SN von den Ehrengästen wissen, was für sie typisch Rupertikirtag ist und was sie über den heiligen Rupert wissen. So mancher musste bei der zweiten Frage passen. "Ich wusste in der Schulzeit mehr über ihn", erklärte etwa Bürgerlisten-Stadträtin Anna Schiester. "Falsche Frage", meinte auch Stadtpolizeikommandant Manfred Lindenthaler. Auch der Zweite Landtagspräsident Andreas Teufl musste "leider passen", wie er sagte. "Ich weiß , dass er für einiges verantwortlich war, hier die Kirche geleitet hat und ein wichtiger Mann für Salzburg war. Sonst wäre er nicht unser Landespatron", fasste WKS-Präsident Buchmüller sein Wissen zusammen.

SN-Videoumfrage am Rupertikirtag