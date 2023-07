So sehen die Dorfgasteiner ihre Heimat

Die Pongauer Nachrichten haben Bewohner der kleinsten Gasteiner Gemeinde nach gefragt: Wie sehen Sie Ihren Ort? Was macht Dorfgastein für Sie aus?

Alexander Holleis, Baumpfleger:

In Dorfgastein leben wir einfach einen guten Zusammenhalt. Das fängt an bei Freundschaften, die bereits im Jugendalter entstehen und anhalten, auch wenn jemand von außen wieder zurückkommt. Da ist so ein Zusammenhelfen. Jeder kennt jeden und das macht es schon sehr sympathisch.

Maria Fankhauser, pädagogische Mitarbeiterin:

Dorfgastein ist klein und fein und es gibt ein Dorfleben miteinander. Im Dorf ist es echt so, dass wenn irgendwas ist, alle zusammenstehen, ob ein Hochwasser kommt oder es ein Fest zum Feiern gibt. Auf uns Dorfer kann man sich verlassen, das macht für mich das Dorf aus.

Thomas Hasenauer, Hotelier vom Römerhof:

Dorfgastein ist ein wichtiger Teil vom Gasteiner Tal. Wir ergänzen uns ganz gut als kleiner dörflicher Ort mit Hofgastein als schönem Kurort, Bad Gastein als mondänem Zentrum. Da passen wir ganz gut dazu.

Teresa Panzl, Bergbahnen-Marketing:

Dorfgastein ist offen, Dorfgastein ist modern, Dorfgastein ist für Familien, Dorfgastein ist g'miatlich.

Lena Langegger, Sozialbetreuerin:

Dorfgastein macht für mich das Vereinsleben aus, das Familiäre im Dorf und das Miteinand'.



Steffi Grillenberger, Sportartikelverkäuferin:

Dorfgastein ist klein - und sehr fein.

Gabi Kranabetter, Kindergarten-Leiterin:

Der Ort Dorfgastein ist für mich Heimat. Da bin ich daheim, das Dorfleben ist so schön, es gibt so viele Vereine bei uns. Ich arbeite im Kindergarten, da geht es schon bei den Kleinen los, die Schüler, alle bringen sich in die Gemeinschaft ein bis ins hohe Alter - jeder kennt fast jeden. Ich möchte nirgendwo anders sein als hier - in der kleinsten Gasteiner Gemeinde Dorfgastein.