Frühmorgens explodierten Gasflaschen und setzten Wohnwagen und einen Pkw in Brand. Alle 90 Gäste blieben unversehrt und konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Es war eine Reinigungsfrau, die am Mittwoch vor fünf Uhr in der Früh als Erste die Gefahr bemerkte: Zu diesem Zeitpunkt war in der Müllsammelstelle am Seecampingplatz in Zell am See Feuer ausgebrochen. Vermutlich war der Brand in dem fünf mal fünf Meter großen und überdachten Port durch eine unachtsame Entsorgung von Rauchwaren oder Batterien entstanden, wie später der Brandermittler Walter Kittl sagte.

Die Reinigungsfrau weckte angesichts des Feuerscheins in der Folge sofort drei Bedienstete des Campingplatzes auf, ...