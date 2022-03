Mit dem ersten Hilfstransport durch Spenden an die SN-Soforthilfe und das Rote Kreuz Salzburg konnten am Donnerstag Hygienepakete für rund 10.000 Ukrainer losgeschickt werden.

Finanziert durch Spenden an die SN-Soforthilfe und das Rote Kreuz Salzburg für die Ukraine wurden am Donnerstag die ersten Hilfsgüter von Salzburg in die Krisenregion geschickt. Mit an Bord des tonnenschweren Lkw befinden sich 2100 Hygienepakete für rund 10.000 Menschen. Seife, Zahnpasta, Damenbinden - alltägliche Produkte, über die wir uns im Alltag kaum Gedanken machen, werden für die vom Ukraine-Konflikt betroffenen Menschen derzeit besonders dringend benötigt.

Rotkreuz-Präsident Werner Aufmesser bedankte sich: "Dank der Unterstützung durch die ,Salzburger Nachrichten' und vor allem die überwältigende Spendenbereitschaft der Salzburgerinnen und Salzburger können wir die dringend benötigten Hygieneartikel in das Krisengebiet bringen."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte, dass Hilfsbereitschaft und Solidarität der Salzburger Bevölkerung gegenüber den Menschen aus beziehungsweise in der Ukraine enorm seien. "Neben den Vorbereitungen zur Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in Salzburg ist vor allem eine schnelle und koordinierte Hilfe für die Menschen vor Ort von immenser Bedeutung. Ich bedanke mich bei den ,Salzburger Nachrichten' und allen Menschen, welche diese Aktion unterstützt haben und nun auch organisatorisch umsetzen."

SN-Chefredakteur Manfred Perterer sagte: "Besonders wichtig bei solchen Hilfsaktionen sind Vertrauenswürdigkeit und Transparenz. Das Rote Kreuz sorgt dafür, dass jeder Cent Hilfe dort ankommt, wo er gebraucht wird. Und die ,Salzburger Nachrichten' und ihre Partnermedien ,Salzburger Woche' und Salzburg24 berichten darüber ausführlich."



Ein Hygienepaket versorgt eine fünfköpfige Familie für rund einen Monat

Ein Hygienepaket versorgt eine fünfköpfige Familie für etwa einen Monat. Die Kosten für den gesamten Hilfskonvoi liegen bei rund 40.000 Euro, hinzu kommen die Transportkosten. "Diese lassen sich derzeit noch schwer abschätzen", ergänzt Aufmesser, denn: "Die Lage ist sehr dynamisch, die geplante Route kann unter Umständen nicht eingehalten werden." Ziel des ersten Transports ist ein Verteilzentrum in Niemce im Osten von Polen. Von dort werden die Hilfsgüter koordiniert von den Verantwortlichen vor Ort weitergeleitet.

Beschaffung, Transport, Verteilung und Lagerung von Hilfsgütern sind eine logistische Mammutaufgabe. Vor allem die Verteilung und Lagerung im Krisengebiet sind aufgrund der sich ständig ändernden Lage mit großen Herausforderungen verbunden. "Umso wichtiger ist es, zielgenau auf den gemeldeten Bedarf zu reagieren und die Versorgungswege nicht zu überlasten", sagt der Rotkreuz-

Präsident, "wir stehen diesbezüglich in engstem Austausch mit dem Internationalen Roten Kreuz und den Rotkreuz-Verantwortlichen in der Ukraine und in den Nachbarländern, um den Opfern des Konfliktes gezielt zu helfen."

Dank der überragenden Spendenbereitschaft der Salzburgerinnen und Salzburger kann das Rote Kreuz Salzburg bereits weitere Hilfsgütertransporte in der nächsten Zeit planen.

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg

Salzburger Sparkasse

IBAN: AT11 2040 4005 0025 1363

BIC: SBGSAT2SXXX

