Sprachenwettbewerb: Junge Talente aus Salzburg gekürt

Rund 200 Schülerinnen und Schüler aus dem Bundesland traten beim Landessprachenbewerb gegeneinander an. Nach Corona gibt es bei vielen Nachholbedarf.

Begriffe wie "Merci" und "Ciao" sowie braves Vokabellernen reichten am Donnerstag beim Landessprachenbewerb bei Weitem nicht aus. Nur die besten 200 Schülerinnen und Schüler aus 28 Schulen aus dem gesamten Bundesland Salzburg haben sich an der Pädagogischen Hochschule miteinander gemessen. Dabei ging es vor allem ums Sprechen - vom Präsentieren, Improvisieren in Rollenspielen bis zum Argumentieren in Kleingruppen. "Es ist eine spannende Erfahrung, ich sehe den Bewerb als Vorbereitung auf die Matura", sagt etwa die 17-jährige Fatima vom BG Straßwalchen. ...