In Hallein verwandelte sich der Kothbach in einen reißenden Fluss, der die Altstadt überschwemmte. In der Nacht gab es 670 Feuerwehreinsätze im ganzen Land. Im Pinzgau ist die Situation angespannt, in Mittersill sind die Pegel der Salzach bereits bedrohlich gestiegen. Im Berchtesgadner Land sind zwei Tote zu beklagen.

Dieses Video liegt auf YouTube