"Stopp - Stadtteile ohne Partnergewalt" startet in Lehen

In Lehen läuft ein Anti-Gewalt-Projekt. Das Modell könnte in anderen Stadtteilen Schule machen.

22 Menschen aus dem Stadtteil Lehen sind ab nächster Woche auf Plakaten zu sehen. Sie positionieren sich darauf gegen häusliche Gewalt. "Gewalt ist nur was für Loser" oder "Gewalt ist ein Zeichen der Schwäche" sind zwei der Botschaften. "Ich mache mit, weil ich als Nahversorger vieles mitbekomme, was die Leute beschäftigt. Und weil ich gegen jegliche Gewalt bin - auch gegen seelische Grausamkeiten", sagt Feinkosthändler Rudolf Franco aus der Rudolf-Biebl-Straße. Lehen ist mit rund 16.000 Bewohnern einer der größten und am dichtesten verbauten Stadtteile - aber auch einer der "jüngsten", sieht man sich das Alter der Bewohnerinnen und Bewohner an.

Hamburger Projekt nach Salzburg geholt

Andrea Hohenwarter vom Bewohnerservice Lehen ist positiv überrascht, wie schnell sich die "Testimonials" für die Sache gewinnen haben lassen. Hohenwarter hat das Hamburger Gewaltschutzprojekt "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt" nach Salzburg geholt. Die Juristin und Sozialarbeiterin ist stolz, dass sich Salzburg als "erste Kommune Österreichs" daran beteiligt. "In Lehen starten wir nicht, weil wir glauben, dass hier ein besonderes Gewaltproblem vorliege, sondern weil ich in der Bewohnerservicestelle hier arbeite", sagt sie. Im Kern geht es darum, Nachbarinnen und Nachbarn für häusliche Gewalt in ihrem Umfeld zu sensibilisieren. Der überwiegende Teil der von Gewalt Betroffenen würde nämlich nicht in Institutionen landen, die ihnen helfen könnten.

"Aber wir wissen auch: Irgendjemand bekommt die Probleme rechtzeitig mit", sagt Hohenwarter. Sie hat deshalb seit Dezember einen regelmäßig stattfindenden Frauenstammtisch etabliert. In diesem Zuge finden auch Workshops über Zivilcourage statt. Jene, die willens sind, ihren Blick zu schärfen, kommen hier in Kontakt mit dem Gewaltschutzzentrum, der Polizei oder Vertreterinnen der Schutzunterkünfte. Sogenannte Multiplikatorinnen beziehen Position und kontern dann hoffentlich, wenn wieder einmal ein Mann im Park erzählt, es sei für ihn normal, dass er seine Frau hin und wieder ohrfeige. Eine adäquate Antwort - ohne gleich in die Konfrontation zu gehen - wäre in diesem Fall: "Wissen Sie, das ist hier nicht erlaubt, Gewalt an Frauen ist verboten."

Bierdeckel und Parkbänke mit Logo gebrandet

Ab sofort wird auch das Gewaltschutzzentrum ein Mal im Monat ins Bewohnerservice kommen und dezentrale Beratungen anbieten. Entsprechende Folder wurden bei Apotheken und Hausärzten im Stadtteil aufgelegt. "Wir wollen damit ein möglichst niederschwelliges Angebot schaffen", sagt Hohenwarter, die zuvor 20 Jahre als Juristin in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet hat und selbst Gründungsmitglied des Gewaltschutzzentrums (in der Paris-Lodron-Straße) ist. Aus demselben Grund wurden im Zuge des Projekts auch Bierdeckel und zehn Parkbänke in den Lehener Parks mit dem Projekt-Logo und Notrufnummern gebrandet. Das Projekt soll später auf andere Stadtteile ausgerollt werden. Passend zum Thema spielt Kabarettistin Aida Loos am Dienstag, 14. Juni, ihr Programm "Gewalt-loos" in der Stadt:Galerie. Beginn: 18 Uhr.