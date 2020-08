Ein Salzburger musste hilflos mitansehen, wie sein wenige Tage altes Hybridfahrzeug in der Garage ausbrannte. Für Löschmannschaften bestehen in solchen Fällen besondere Schutzbestimmungen.

Eine böse Überraschung erlebte ein Salzburger am späten Mittwochabend: Als er gegen 22.30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er Rauch in seiner Garage. Sein dort geparktes und nur wenige Tage altes Hybridauto, das an einer Ladestation hing, hatte zu brennen ...