Das Sturmtief "Sabine" hat in der Nacht auf Dienstag in Salzburg an neuer Stärke gewonnen. In der Stadt Salzburg, aber auch im Flachgau, liefen seit drei Uhr früh große Feuerwehreinsätze. In Oberalm wurden die Freiwilligen kurz vor Mittag alarmiert.

